Alevli gece

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı binanın ikinci katında elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı. Yangın, Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı evde yangın çıktı. Ev adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken Batuhan Özer (21) ve Uras Çınar Dilber (11) yanarak hayatını kaybettiği, evde bulunan 3 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yangın neticesinde hayatlarını kaybeden 2 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. İHAZONGULDAK'TA 3 katlı evin en alt katında çıkan yangında içeride mahsur kalan Mevlüt Kocabaş (55), yaşamını yitirdi. Yangın, gece saatlerinde, Terakki Mahallesi Kerem Sokak üzerindeki 3 katlı evin en alt katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken evde mahsur kalan Mevlüt Kocabaş'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürürken, yapılan kontrolde Mevlüt Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş ve oğlu U.K.'nın altlı üstlü olarak yalnız yaşadığı öğrenildi. Yangını fark ederek dışarı çıkan U.K. ise komşularıyla tartışarak kavga ederken, bir kişi aldığı darbelerle yaralandı. U.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kocabaş'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA