Alex’e hediye edecekti: Engelli Muhammed’in Alex tablosu çalındı

Muhammed Gezer... Fiziksel engeli bulunan Muhammed koyu bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkıyor. Sarı laciverte olan aşkını resimle de taşımış. 2 ay önce Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın tablosunu yapmıştı.





Yağlı boya ile yaptığı tabloyu da ağabeyinin ekmek teknesine asmıştı. Ancak bu el emeği göz nuru tablo, 2 Haziran günü çalındı. Gece saatlerinde Muhammed Gezer'in ağabeyi Fırat Gezer'in Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde çalıştırdığı büfeye giren hırsız kasaya yöneldi. Kasadaki parayı alamayan hırsız, Brezilyalı oyuncunun tablosunu gördü. Muhammed'in tablosunu asıldığı yerden alan hırsız, daha sonra kayıplara karıştı.

GERİ GETİRİRSE ÇOK MUTLU OLURUM

Büyük emeklerle yaptığı tablosu çalınan Muhammed Gezer, "Fenerbahçe benim her şeyim, sarı laciverti ve efsane kaptanımız Alex De Souza'yı çok seviyorum. 2 ay önce Alex'in yağlı boya tablosunu büyük emeklerle tamamladım. Alex'e hediye edecektim, onun için saklıyordum. Kısa süreliğine ağabeyimin büfesine asmıştım. Tabloyu alan kişi geri getirirse çok mutlu olurum, şikayetçi olmayacağım" dedi.