Haberler Yaşam Haberleri Alex’e hediye edecekti: Engelli Muhammed’in Alex tablosu çalındı
Giriş Tarihi: 5.6.2022 18:49 Son Güncelleme: 5.6.2022 19:08

Alex’e hediye edecekti: Engelli Muhammed’in Alex tablosu çalındı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Alex’e hediye edecekti: Engelli Muhammed’in Alex tablosu çalındı

İstanbul Esenyurt’ta koyu Fenerbahçe taraftarı olan doğuştan engelli Muhammed Gezer’in ağabeyinin büfesi için yağlı boya ile yaptığı Alex De Souza resmi çalındı. 31 yaşındaki Gezer, Alex’e hediye etmek için hazırladığı tabloyu çalan hırsızlara seslenerek “Alan kişi geri getirirse çok mutlu olurum, şikayetçi olmayacağım” diye konuştu.

Muhammed Gezer... Fiziksel engeli bulunan Muhammed koyu bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkıyor. Sarı laciverte olan aşkını resimle de taşımış. 2 ay önce Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın tablosunu yapmıştı.



Yağlı boya ile yaptığı tabloyu da ağabeyinin ekmek teknesine asmıştı. Ancak bu el emeği göz nuru tablo, 2 Haziran günü çalındı. Gece saatlerinde Muhammed Gezer'in ağabeyi Fırat Gezer'in Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde çalıştırdığı büfeye giren hırsız kasaya yöneldi. Kasadaki parayı alamayan hırsız, Brezilyalı oyuncunun tablosunu gördü. Muhammed'in tablosunu asıldığı yerden alan hırsız, daha sonra kayıplara karıştı.

GERİ GETİRİRSE ÇOK MUTLU OLURUM
Büyük emeklerle yaptığı tablosu çalınan Muhammed Gezer, "Fenerbahçe benim her şeyim, sarı laciverti ve efsane kaptanımız Alex De Souza'yı çok seviyorum. 2 ay önce Alex'in yağlı boya tablosunu büyük emeklerle tamamladım. Alex'e hediye edecektim, onun için saklıyordum. Kısa süreliğine ağabeyimin büfesine asmıştım. Tabloyu alan kişi geri getirirse çok mutlu olurum, şikayetçi olmayacağım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı! MEB ile LGS 2022 Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı burada
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
LGS sınavı sona erdi! MEB 2022 LGS sınavı 2. oturum saat kaçta bitecek, kaç dakika ve saat sürecek?
SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için yeni formül! Enflasyon oranı sonrası hesap netleşti: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 mesajı!
SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağkur 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali; Temmuz ayında zam gelecek mi?
Son Dakika: Emekli ve memur maaşı için 5 aylık zam oranı resmen açıklandı: Emekli ve memur zammı ile yeni maaş hesabı: Temmuz zammı ne kadar olacak?
LGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2022 Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
LGS sınavı yorumları nasıl, zor muydu yoksa kolay mıydı? MEB 2022 LGS öğrenci yorumları ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen soruları nasıldı, zor muydu?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira! 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alex’e hediye edecekti: Engelli Muhammed’in Alex tablosu çalındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA