Aleyna Ağgül cinayetinde üzen ayrıntılar

Iğdır'da 30 Eylül 2021 tarihinde intihar eden Aleyna Ağgül soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

17 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, gönderildiği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Gökhan Argın, kasten öldürme, şantaj ve basit yaralama suçlarından 17 Mart'ta ilk duruşmaya çıkacak. Hazırlanan iddianamede Aleyna Ağgül'ün, intihar etmeden önce ayakkabılık üzerine bırakılan ve ruj kalemi ile yazıldığı değerlendirilen notta 'Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır Gökhan bir tecavüzcü' ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.

"SEN İNSANLIK NEDİR BİLMEZSİN"

Polisin evde yaptığı aramasında Aleyna Ağgül'ün yazdığı bir notta iddianemeye girdi. Notta, zanlı Argın'a yönelik şu sözler yer aldı; "Sen konuşmak nedir, insanlık nedir bilmeyen, sinir hastası biri olduğun için benim konuşup çözme ısrarlarıma karşılık arabada ayağımdan tutup atmanın haklılığını savunan, gece yarıları satırla çöllerde tehdit eden sinir problemleri olan hasta bir insansın. Oğlunun kız arkadaşına iki kez tecavüz etmenden, arkadaşlarının karıları ile yatmandan belli. Bunu da demeden geçemeyeceğim, benim yaptığım tek hata sadece beni küçük düşürürken senin yaptığın şerefsizlikler 17- 18 yaşında bir kızın defalarca psikolojisini bozduğun, defalarca intihara sebep olduğun, buna rağmen bu ağzı ve yaptığını değiştirmemen senin ne kadar vicdandan uzak olduğunu gösterdi zaten."

ARGIN, SUÇLARI KABUL ETMEDİ

Gökhan Argın'ın ise alınan ifadesinde maktul ile sevgili hayatı yaşadıklarını, kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye girdiklerini, herhangi bir tehdit ve şantajda bulunmadığını, darp etmediğini, intihar olayıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, intihar etmeden önceki gece maktul ile birlikte kendisine ait bekar evinde kaldıklarını ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. O gün maktul ile birlikte eczaneye giderek ertesi gün hapı aldıklarını, daha sonra maktulün kendisini şikayet edeceğini belirterek karakolda indirmesini söyleyince onu Çocuk Şube Müdürlüğü yakınında indirdiğini, akşam saatlerinde maktul ile WhatsApp üzerinden mesajlaşarak şikayetçi olmamasını ve ifade tutanağına imza atmadıysa ayrılmasını söylediğini, ancak maktulün şikayetçi olacağını kendisine söylediğini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANACAK

İddianamede, Aleyna Ağgül'ün, Gökhan Argın'ın sorumlu olduğuna dair bıraktığı not ile şüphelinin telefonunu gizlemesi ve olay günü Yıldırım isimli şahsın evinde saklanması hususlarıyla maktulün yaşı ve içine düştüğü ruhsal ve fiziksel baskı durumu tüm soruşturma evrakı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin, maktul üzerinde tahakküm kurarak intihara mecbur bıraktığı ve üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği belirtildi. İddianamede ayrıca güvenlik tedbiri olarak TCK'nın 53'üncü maddesi gereğince şüphelinin belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, şüphelinin tekerrüre esas sabıka kaydının bulunması nedeniyle hakkında TCK'nın 58'inci maddesi uygulanmak suretiyle ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanması talep edildi.