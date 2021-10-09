Aleyna için adalet vakti

Iğdır
'da, evinin önünde ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül
'ün, "Ölümümden sorumlu" diye not bırakıp adını verdiği, genç kıza şantajla tecavüz etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan işadamı Gökhan Argın'ın polisin yeni delillere ulaşması sonucu 8 gün sonra tutuklanması ailenin yüreğine su serpti.
ADALET TECELLİ EDECEK
SABAH'ın ısrarlı yayınlarına teşekkür eden acılı baba Kemal Ağgül, "Adalete güveniyordum, yerini buldu. Oğlunun da bu işin içinde olduğunu ve onun da tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Devletime güvenim sonsuz. Kızımın hayalleri vardı. Çok güzel bir hayatı olabilirdi. Ama kızımı benden aldılar. Başka Aleynalar ölmesin, adalet tecelli edecek. Başka Aleynaların da ölmemesi için, sorumluların gereken cezayı alacağına inanıyorum" dedi.
'SOKAĞA ÇIKAMIYORDU'
Aleyna'nın ölümünden iki gün önce evinde kaldığı teyzesi Kadriye Acar, SABAH'a konuştu. Teyze Acar, "Gökhan Argın, ben yokken evime gelip kapımı tekmelemiş, camımı yumruklamış. Yeğenime son zamanlarda nefes aldırmıyordu. Gittiği yerleri takip edip karşısına çıkıyordu. Aleyna, artık sokağa çıkamaz hale gelmişti. Ölümünden 2 gün önce yanımda kaldı. Bu konuyu konuştuk. Tek çare olarak Gökhan Argın'ın 60'lı yaşlardaki ağabeyinden yardım istemek olduğuna karar verdik. Karakolda verdiği ifadeyi alıp o ağabeyine götürmeye karar verdi. Ağabeyinin onu dizginleyeceğini, büyüklerin araya girmesiyle peşini bırakacağını düşünmüştü. Acı haberi alınca yıkıldık" diye konuştu.
Gökhan Argın'ın 9 Temmuz'da Kadriye Acar'ın evini basarak, evde tek başına olan Aleyna'yı tehdit etmesine tanık olan ve aynı apartmanda oturan annesinin amcasının kızı N.Y. ise "Her şeyin Göktürk Argın'ın, babası Gökhan Argın'ı aramak için Aleyna'nın telefonunu kullanması ile başlamış. Aleyna çok zor durumdaydı. Çok üzgündü. Sürekli korku halindeydi. Gökhan Argın, evi basıp küfürler etti. Aleyna'nın yanına gittim ve polisi arayıp durumu anlattık. Bir daha gelirse bizi arayın dediler. Polisi aradığımız, Aleyna'nın telefonunda da kayıtlı" dedi.
ÖLDÜĞÜ YERE KARANFİL BIRAKTILAR
Iğdırlı bir grup genç dün sosyal medyada örgütlenerek Aleyna için yürüyüş düzenlemek istedi. Valilik izin vermeyince gruptakiler Aleyna'nın ölü bulunduğu binanın önünde toplandı. "Gençliğinin ilk baharında hayattan koparılan Aleyna kardeşimizin sesi olup adalet arayışı için buradayız" yazılı pankart açan gençler, Aleyna'nın öldüğü noktaya kırmızı karanfiller bıraktı. Grup adına konuşan Doğkan Tacar, "Umarız, sebep olanlar cezalandırılır" dedi. Feda Aslan ise, "Adalet, dün gece bir nebze de olsa yerini buldu" diye konuştu.