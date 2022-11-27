Aleyna son yolculuğuna uğurlandı! Hostes olacaktı

21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe Esenyurt'ta yaşıyor, kuaförde çalışıyordu. 8 Kasım Salı günü izinli olduğu için bir arkadaşıyla Kadıköy'de buluşmak üzere evden çıktı. Saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı. Yürürken durup bir arkadaşına da mesaj attı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinde, bir sürücü hızla ilerliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

18 GÜNDÜR SAVAŞIYORDU

Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol ile serbest kalmış savcılık itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılıp tutuklanmıştı. Ailesi sesini duyuran SABAH'a teşekkür etmişlerdi. Sezer H'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

HOSTES OLACAKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze Esenyurt Turgut Özel Mahallesi Mevlanan Cami'ne getirildi. Baba Recep Gökçe ile ağabeyi Hakan Gökçe taziyeleri kabul etti. Aleyna'nın tabutuna beyaz duvak örtülürken genç kızın özel bir üniversitede sivil havacılık bölümünden mezun olduğu ve hostes olmak istediği belirtildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aleyna Gökçe'nin cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BURADA UÇAMADI ORADA MELEK OLSUN"

Acı olayla ilgili konuşan baba Recep Gökçe, "Yavrum uçtu gidiyor. Kelimelerin bittiği nokta, başka Aleynaların canı yanmasın. Çok büyük ceza versinler. Cezasını çeksin. Müebbet de verseler benim içim ferahlamayacak. Benim kızım geri gelmeyecek. Zor duruyorum zor dayanıyorum. Kimsenin canı yanmasın. 18 gün gün ancak dayanabildi benim yavrum. Kalbi 18 gün mücadele etti. Mucize olmadı. Burada uçacaktı hostes oldu uçamadı burada orada melek olsun uçsun. Bu kaza değil cinayettir. Katil ortada dolaşmış. 13 sene önce kadının birini öldürmüş. 40 gün içeride yatmış. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu ülkede" dedi.

"KIZIMIZIN GÜNEŞİ SÖNDÜ, ONUN DA YÜZÜ GÜN GÖRMESİN"

18 gündür yaşam savaşı veren Aleyna Nur Gökçe 26 Kasım günü sabah saat 07:50'de hayat mücadelesini kaybetti. Aleyna Nur Gökçe'nin kuzeni Furkan Yerli; " Bizim gencecik kızımız can verdi, gelin olamadı melek oldu. Biz kızımızı toprağa koyacağız o katili devletimiz dışarı koymasın. Bizim kızımızın güneşi söndü o adama da gün yüzü göstermesinler" dedi.

"HAYALLERİMİZİ ÇALDILAR"

Acılı ağabey Hakan Gökçe de olayla ilgili, "Son ana kadar umudumuzu koruduk. Doktorlar uğraştı. Kendi minik, kalbi minik. Sivil havacılıktan muzun oldu. Hostesliği çok istiyordu. Hayallerimizi çaldılar. Onu gelinlikle evden çıkartacaktık" açıklamasında bulundu.