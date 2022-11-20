Aleyna’yı yaralayan sürücü, 14 yıl önce de ölüme neden oldu

İstanbul Esenyurt'ta kuaförde çalışan Aleyna Nur Gökçe (21), 8 Kasım'da trafiğe kapalı alanda kendisine çarpan otomobille duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Sürücü Sezer H.'nin (35) 10 Mart 2008'de Avcılar'da Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Sezer H., 14 yıl önceki kazada kamyonetle geri geri giderken yolda karşıya geçmekte olan Yılmaz'a çarptı. Sağ tekerin altında kalan Yılmaz öldü.Aynı gün tutuklanan sürücü Sezer H. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Bilirkişi raporunda, Yılmaz'ın yolun karşısına kurallara uymadan geçmesi nedeniyle Sezer H. tali kusurlu bulundu. Sezer H. 43 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Sezer H.'ye alt sınırdan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve ehliyetinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.Sürücünün tutuklanmasıyla ilgili ağabey Hakan Gökçe, "Hiçbir şekilde içimize su serpilmiyor. Sürücü 35 yaşında ve 2 kişinin de hayatıyla oynamış. Caydırıcı cezalar yok galiba. Bu kazalık bir durum değil. Alkollü araba kullanmak, ehliyetsiz araba kullanmak... Trafiğe kapalı alana girip bir insana çarpıyor" dedi.