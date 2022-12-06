Algı belediyeciliğinde son nokta

Mudanya'da 2014 seçimlerinde açıkladığı 100'ün üzerinde projeden biri olan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Projesi için "Benim prestij projem olacak, Mudanyalılar bu projeye bayılacak" diyen CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, projeyi söz verdiği 2 yıl içinde değil tam 7 yıl sonra bitirebildi. İki etaptan oluşan projenin sadece ilk etabını tamamlayan Türkyılmaz, Mudanya ve Bursalılara, "müjde" başlığında projenin tamamlandığını duyurdu. Geçtiğimiz Nisan ayında tamamlandığı duyurulan proje, 7 gün sonra temelinden çöktü. Temelin yaklaşık 10 santimetre çökmesi ve duvarlarda oluşan derin çatlaklar nedeniyle merkezde can güvenliği sorunu oluştu. Yaşam merkezi, halkın kullanımına açılamadı.

3 KEZ İHALE YAPTI KİMSE DÖNÜP BAKMADI

Toplamda 17 milyon liraya mal olan prestij projesini halkın kullanımına açamayan CHP'li Türkyılmaz, hiçbir mühendis ve bilirkişi desteği almadan alelacele çöken yerleri tamir ettirerek kapattırdı. Duvarlarındaki çatlakları da kapatılan Sosyal Yaşam Merkezindeki 21 dükkan için ihaleye çıkıldı. Ancak ne Mudanyalı, ne de Bursalı girişimciler, çökme riski bulunan projenin dükkanlarına ilgi göstermedi. Belirli aralıklarla tam 3 kez açılan ihaleye kimse girmedi.

YOLLARI DA ÇÖKTÜ

Temelde oluşan göçükleri betonla doldurarak yeni taşlarla üstünü kapatan ve vatandaşların canını adeta tehlikeye atan CHP'li Türkyılmaz'ın prestij projesinde vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri için düzenlenen yollarda da 1 metreden daha derin göçükler oluştu. Yapımı tam 7 yıl süren ve 7 günde çöken Sosyal Yaşam Merkezine henüz tek bir adım bile atamayan Mudanyalılar yolların çökmesiyle bir büyük hayal kırıklığına daha uğradı.

IŞIKLANDIRMALI VE GÜVENLİKLİ ALGI

Mudanyalılar, Sosyal Yaşam Merkezinin kapısından bile içeriye giremezken, CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sanki halkın kullanımına açıkmışçasına merkezin dört bir yanını yüzlerce ışıkla donatıp günde 3 vardiya halinde de güvenlik görevlisi dikti. Akşam 17:30'da yanan tüm ışıklar, sabah 06:30'da kapanırken, 3 güvenlik görevlisi ise 24 saatte 3 vardiya halinde, zaten harabeye dönen Yaşam Merkezini korumaya başladı.

HER AY 200 BİN TL MASRAF

Kullanılmayan ve içi boş olan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezinin dört bir yanında yanan yüzlerce aydınlatmanın ayda 150 Bin TL elektrik maliyetinin olduğu öğrenilirken, 3 güvenlik görevlisine ise Belediye kasasından aylık 25 bin TL maaş ödeniyor. Mudanyalılar hiç faydalanamadıkları yaşam merkezine her ay toplamda yaklaşık 200 bin TL ödemeye devam ediyor.

MEMLEKET PARTİLİ MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ

Mudanya Belediyesinin Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er de, aydınlatmayla yapılan algıya büyük tepki gösterdi. Er, "Sosyal Yaşam Merkezi Projesi'nin sırf gösteriş olsun diye aylardan beri boşu boşuna yanan aydınlatmalarının ve güvenlik görevlilerinin parasını, Belediye Başkanı cebinden mi ödemektedir? Binlerce liralık elektrik faturaları, devletin parasıyla değil de hangi parayla ödenmektedir? "Devleti zarara uğratmak", "en küçük" örneği ile bu değil de nedir" dedi.