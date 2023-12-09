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Giriş Tarihi: 9.12.2023 14:16

Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan (75), hayatını kaybetti.

Ali Babacan’ın annesi hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

BİR AY ÖNCE DE BABASI YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 1 ay önce 6 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Güner Babacan'ın cenazesinin, yarın Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından eşi Hilmi Babacan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği belirtildi.

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Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti
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