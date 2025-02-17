Ali Dağı’nın zirvesinde mahsur kalan 4 genci AFAD kurtardı

Kayseri'de Enes Yıldırım, Muhammed Aktan, Yusuf Aktan, Muhammed Ali Aktan adlı gençler Talas ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı'na çıktı. Dağın zirvesine ulaşan gençler soğuk hava ve yağış nedeniyle geri inemedi. 112'yi arayarak yardım isteyen gençler zirvede mahsur kaldıklarını söylediler. İhbar üzerine AFAD ekibi, Ali Dağı'na çıkarak 4 genci 2 saat süren kurtarma operasyonuyla aşağıya indirdi.

Yaşadıklarını anlatan Enes Yıldırım, "Gezinti için arkadaşlarımla Ali Dağı'na gidelim dedik. Yürüyerek dağın zirvesine çıktık. Orada bir süre oturduktan sonra geri inemedik. Telefonla yardım istedik. Sağ olsun AFAD ekibi bizi kurtardı" dedi.