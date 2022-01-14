Haberler Yaşam Haberleri Ali Erbaş, 1001 Hatim duasınnı yaptı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 14:58 Son Güncelleme: 14.1.2022 15:01

Ali Erbaş, 1001 Hatim duasınnı yaptı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ali Erbaş, 1001 Hatim duasınnı yaptı

Erzurum’un 500 yıllık geleneği 100 Hatimler sona erdi. Hatim duası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı.

Erzurum'un 500 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ve şehrin felaketlerden korunması için bir manevi kalkan olarak görülen 1001 Hatim'in duası yapıldı.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan ve her gün camilerde gerçekleşen Kuran okumaları bugün sonra erdi. Cuma Namazında şehrin en büyük camisi olan Ulu Cami'de binlerce vatandaş 1001 Hatim duasını yapmak için bir araya geldi. Cuma namazı öncesi camiye giren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, duayı gerçekleştirdi. Ali Erbaş, okunan hatimlerin sayısının 55 bin 434 olduğunu belirterek, "Okunan bu Kur'an'ı Kerim'den hasıl olan sevabı iki cihan serveri Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna, bu hatimleri okuyan tüm kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Erbaş, duasını şöyle yaptı; "Allah'ım sana kulluk ediyor, senden yardım bekliyoruz. Sana açılan ellerimizi huzurundan boş çevirme. Bizi cennetine layık eyle. Hz. Adem'den beri hak ve hakikatin rehberi bütün Peygamberlere, bilhassa Hz. Muhammet Efendimize, onun ehlibeytine sonsuz selam ve salat ediyoruz, kabul eyle. Güzel ülkemizin bu şehrinde Kur'an'a gönül veren, 5 asırlık geleneğe öncülük eden bütün kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah'ım sen tövbelerimizi kabul eyle. Okunan hatmi şerifler hürmetine izzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi düşmana çiğnetme, vatanımıza dirlik ve düzenlik, milletimize beraberlik ihsan eyle. Allah'ım bizi birbirimize düşürmek isteyen zalimlere, münafıklara fırsat verme, her türlü beladan muhafaza eyle."

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Son dakika | Fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel ve PKK'lı Volkan Bora hakkında flaş gelişme: O hemşire de...
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"
Oyuncu Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı açıkladı!
Hande Yener'in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika haberi: İstanbul'da mezarlıkta skandal görüntü! PKK renkleriyle süslediler
Beyazıt Öztürk'e kötü haber! Ünlü şovmenin talebine mahkemeden red!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Erbaş, 1001 Hatim duasınnı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA