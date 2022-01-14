Ali Erbaş, 1001 Hatim duasınnı yaptı

Erzurum'un 500 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ve şehrin felaketlerden korunması için bir manevi kalkan olarak görülen 1001 Hatim'in duası yapıldı.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan ve her gün camilerde gerçekleşen Kuran okumaları bugün sonra erdi. Cuma Namazında şehrin en büyük camisi olan Ulu Cami'de binlerce vatandaş 1001 Hatim duasını yapmak için bir araya geldi. Cuma namazı öncesi camiye giren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, duayı gerçekleştirdi. Ali Erbaş, okunan hatimlerin sayısının 55 bin 434 olduğunu belirterek, "Okunan bu Kur'an'ı Kerim'den hasıl olan sevabı iki cihan serveri Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna, bu hatimleri okuyan tüm kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Erbaş, duasını şöyle yaptı; "Allah'ım sana kulluk ediyor, senden yardım bekliyoruz. Sana açılan ellerimizi huzurundan boş çevirme. Bizi cennetine layık eyle. Hz. Adem'den beri hak ve hakikatin rehberi bütün Peygamberlere, bilhassa Hz. Muhammet Efendimize, onun ehlibeytine sonsuz selam ve salat ediyoruz, kabul eyle. Güzel ülkemizin bu şehrinde Kur'an'a gönül veren, 5 asırlık geleneğe öncülük eden bütün kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah'ım sen tövbelerimizi kabul eyle. Okunan hatmi şerifler hürmetine izzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi düşmana çiğnetme, vatanımıza dirlik ve düzenlik, milletimize beraberlik ihsan eyle. Allah'ım bizi birbirimize düşürmek isteyen zalimlere, münafıklara fırsat verme, her türlü beladan muhafaza eyle."