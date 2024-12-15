“Ali Kuşçu Camisi’nde ibadet edenlere otopark 35 dakika ücretsiz”

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanındaki Ali Kuşçu Camisi'nde ibadetin ücretli olduğu iddialarını yalanladı. İGA'dan yapılan açıklamada, "İbadet etme süresi yeterli olacak şekilde, park etmek için 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti verilmektedir. Havalimanımızda çalışan vergi veren taşımacıların ve otopark kullanan misafirlerimizin haklarını korumak ve eşitlik ilkesine uygun olarak adaletli davranmak maksadıyla, cami girişine kurulan bu sistemde, aracını ibadet etmek amacıyla park eden yolcular, otopark biletlerini cami girişindeki cihaza okuttuklarında ilk 35 dakika için ücretsiz otopark hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda normal otopark tarifesi uygulanmaktadır. Uygulama sadece ibadet amacıyla aracını bırakanlar için olduğundan, cihazlar cami giriş kapısında konumlandırılmıştır" denildi. AA