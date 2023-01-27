Ali öğretmen kansere yenik düştü

Kayseri Bünyan Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Ali Benderli, 10 yıl önce kansere yakalandı. Testis kanseri teşhisi konulan Ali öğretmen durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Ali Benderli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali öğretmenin vefatı meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse yayımladığı taziye mesajında, "Bünyan Fen Lisesi matematik öğretmeni Ali Benderli'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Ali Benderli'nin cenazesi Bünyan ilçesinde sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.