Ali Yerlikaya: İnsanlığın yeniden doğuşunda ana mesaj budur

"İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SALDIRIDA SADECE TAZİYELERİNİZİ İLETMEKLE KALMADINIZ"

Yerlikaya "Dünya, tarih boyunca olduğu gibi 21.yüzyılda da büyük sınavlardan geçiyor. Savaşlar, göçler, salgınlar. Çok değil, bundan sadece 1 ay önce 13 Kasım günü, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu hain saldırıdan hemen sonra bu acı günümüzde sizler, İstanbulumuzdaki ruhani liderlerimiz, dost ülkelerimizin Başkonsolosları, sadece taziyelerinizi iletmekle kalmadınız. O hain patlamanın olduğu noktaya bıraktığınız karanfillerle seslerinizi yükselttiniz, acımızı paylaştınız. İşte insanlığın yeniden doğuşunun altındaki ana mesaj da budur. Tüm insanlığa verilen o mesaj, kötülere ve kötülüklere karşı aynı duruşu sergilemek, bir olmak ve beraber olabilmektir. Acımızı paylaşan ruhani liderlerimize, yabancı ülkelerin saygıdeğer diplomatlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İstanbulumuzda var olan birlikte yaşama kültürümüz, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da barış ve kardeşliğimizin harcını oluşturacak, bizleri aydınlık geleceğe taşıyacak ve en önemli gücümüz olacaktır. İnşallah bu kutsal günler; farklı coğrafyalarda yaşanan acıların sona ermesine, insanlığın huzurda ve barışta buluşmasına fırsat olsun diliyorum. Noel; Hazreti İsa'nın doğumunu müjdelediği gibi sadakat, sevgi, merhamet, dayanışma, adalet ve ilmi değerlerin geliştiği bir yılı da müjdelesin bizlere. Hep birlikte yeni bir yıla, 2023'e girmeye hazırlanıyoruz. Noel'in ve yeni yılın Hristiyan yurttaşlarımıza, siz değerli misafirlerimize Hristiyan alemine ve tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.