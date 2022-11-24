Vali Yerlikaya şehit kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım ve ailesini ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çok anlamlı misafirleri vardı.
10 Mayıs 2016 tarihinde Van'da PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın kızı ortaokul öğretmeni Kübra Nur Yıldırım ve ailesi İstanbul Valiliği'nin misafiri olarak İstanbul'a gelerek Vali Yerlikaya'yı ziyaret ettiler.
Babasının kendisini öğretmen olarak görmeyi çok istediğini söyleyen Yıldırım, "Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazandığımda çocuklar gibi sevindi. Bana, "En büyük hayalim, öğretmen olarak atandığını görmek ve ilk gününde sınıfta en arka sıraya oturarak seni dinlemek" demişti.
Ben de "Kim bilir nereye tayin olacağım, izin alıp nasıl geleceksin babacağım?" dediğimde "Allah büyük" dedi. Babam şehit olduktan birkaç ay sonra Van'da ilk tayin olduğum okuluma gittim. Sınıfıma girdiğimde çok heyecanlıydım. Sınıf listesinden isimleri okuyor, öğrencilerle tanışıyordum. Birden listede Ferhat ismini gördüm. Soyadına baktım Arslan yazıyordu. Gözlerime inanamadım babamın ismi ve soy ismiyle aynıydı. O an büyük şok yaşadım. "Ferhat Arslan burada mı?" diye sordum. En arka sırada bir el kalktı, ''Buradayım öğretmenim'' dedi. Benim için çok mucizevi bir olaydı. Bakara Suresi'nde bahsedilen "Siz onlara ölü demeyiniz, onlar ölü değillerdir ama siz bunu anlayamazsınız" ayeti aklıma geldi."
Vali Yerlikaya, Kübra Öğretmeni 10 aylık bebeği Osman Batur ve ailesiyle birlikte makamında ağırladı.
Vali Yerlikaya Şehit Ferhat Aslan'ın fotoğraflarının da olduğu duygu yüklü röportajı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Van Tuşba İskele Ortaokulu'nda görevli Kübra Nur Yıldırım öğretmenimiz, 2016'da şehit olan kahraman polisimiz Ferhat Arslan'ın kızı🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2022
Mesleğinin ilk günü yaşadığı olay hepimizi çok duygulandırdı.
Kübra öğretmenimizi ve kıymetli ailesini Valiliğimizde ağırladık#ÖğretmenlerGünü pic.twitter.com/XDuI7DiEs0
Yerlikaya yatığı aylaşımda , "Van Tuşba İskele Ortaokulu'nda görevli Kübra Nur Yıldırım öğretmenimiz, 2016'da şehit olan kahraman polisimiz Ferhat Arslan'ın kızı Mesleğinin ilk günü yaşadığı olay hepimizi çok duygulandırdı. Kübra öğretmenimizi ve kıymetli ailesini Valiliğimizde ağırladık .Öğretmenler günü kutlu olsun" dedi.