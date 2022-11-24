Vali Yerlikaya şehit kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım ve ailesini ağırladı

Ben de "Kim bilir nereye tayin olacağım, izin alıp nasıl geleceksin babacağım?" dediğimde "Allah büyük" dedi. Babam şehit olduktan birkaç ay sonra Van'da ilk tayin olduğum okuluma gittim. Sınıfıma girdiğimde çok heyecanlıydım. Sınıf listesinden isimleri okuyor, öğrencilerle tanışıyordum. Birden listede Ferhat ismini gördüm. Soyadına baktım Arslan yazıyordu. Gözlerime inanamadım babamın ismi ve soy ismiyle aynıydı. O an büyük şok yaşadım. "Ferhat Arslan burada mı?" diye sordum. En arka sırada bir el kalktı, ''Buradayım öğretmenim'' dedi. Benim için çok mucizevi bir olaydı. Bakara Suresi'nde bahsedilen "Siz onlara ölü demeyiniz, onlar ölü değillerdir ama siz bunu anlayamazsınız" ayeti aklıma geldi."