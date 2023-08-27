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Giriş Tarihi: 27.8.2023 10:33 Son Güncelleme: 27.8.2023 10:43

Aliağa’da korkunç kaza; 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’de Kuzey Ege Otoyolu’nda M.A. kullandığı otomobille sol şeritten sağ şeride geçmek isterken aynı yönde giden H.K.’nın idaresindeki otomobille çarpıştı. H.K.’nın aracında yolcu olarak ve çarpışmanın etkisiyle dışarı fırlayan Edebi Yöndemli ile Ender Yöndemli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan sürücü M.A. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aliağa’da korkunç kaza; 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İzmir'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan M.A., idaresinde otomobil, sol şeritten sağ şeritte geçmek isterken aynı istikamete seyir halinde olan H.K., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, H.K.'nın kullandığı arabada yolcu konumunda bulunan Edebi Yöndemli, araçtan fırlayarak tahliye kanalına düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçtan fırlayan Yöndemli'nin ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ender Yöndemli'nin hayatını kaybettiğini, araç sürücüsü H.K.'nin ve yine aynı araçta yolcu konumunda bulunan B.S.'ün ağır şekilde yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden kaçan M.A., jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Aliağa’da korkunç kaza; 2 ölü, 2 yaralı
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