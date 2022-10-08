Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci ölüm: Otobüsün altında ezilerek can verdi

Olay, sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a seyahat eden bir kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı'nda indi. Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.