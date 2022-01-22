Alican’ın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Balıkesir 'in Susurluk İlçesi'nde yatılı eğitim gören lise birinci sınıf öğrencisi Alican Enez, (15) eğitim gördüğü Susurluk İmam hatip Lisesi'nden karnesini alarak Avşa Adası'nda yaşayan ailesinin yanında yarı yıl tatilini geçirmek için hazırlığa başladı. Ailesine kavuşacağı saatlerin heyecanını yaşayan genç öğrenci yurda dönerek valizini hazırlayıp, akşam saatlerinde Güney Marmara Adalar Hattı''nda bulunan Erdek-Avşa feribotun binmek için yola çıktı.

SON FERİBOTU KAÇIRDI

Heyecandan saatin nasıl geçtiğini fark edemeyen genç öğrenci, feribot saatleri de karıştırınca 19:00'da kalkan Erdek feribotuna otobüsün geç kalkması nedeniyle yetişemedi. Karne sevincini ailesiyle paylaşmak isteyen Alican Enez son feribotu kaçırdığını öğrenince en mutlu anı adeta kabusa dönüştü.

AVŞA ADASI'NA GEÇİRDİLER

Genç öğrencinin imdadına Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy yetişti.

Alican Enez'in ailesine kavuşma isteğini geri çevirmeyen Kaymakam Atasoy, durumu önce Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Sahil Güvenlik güçleri aldıkları bilgi doğrultusunda Enez'i Avşa Adası'na götürmek için yola çıktı. Yarım saat süren maceralı yolculuğun ardından Enez, ailesiyle buluştu ve karne sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Heyecandan saatin nasıl akıp geçtiğini fark edemediğini söyleyen Alican Enez, " Son feribotun kalktığını öğrenince dünya adeta başıma yıkılmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sahil Güvenlik'teki komutan abilerden yardım istedim. Kabul etmelerine çok şaşırdım. Onlara sonsuz teşekkür ederim. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

"O HEYECANI YAŞASIN İSTEDİK"

"Alican Enez,'in karne heyecanını ve ailesine kavuşma arzusunu boş çeviremezdik" diyen Kaymakam Atasoy, " Alican'ı misafirhanemizde o gece misafir de edebilirdik. Fakat o günün heyecanını ailesiyle paylaşmasını arzuladık ve isteğini yerine getirdik. Alican geç kalkan otobüsün kurbanı olmuştu. Onu ailesiyle buluşturduğumuz için çok mutluyum" dedi.

VALİ'DEN TEŞEKKÜR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak o anları sosyal medya hesabından paylaşarak genç öğrenciye yardım eden Sahil güvenlik personeline teşekkür etti. Vali Şıldak, "Susurluk İlçemizde yatılı olarak eğitim gören Alican Enez isimli lise öğrencimiz dün akşam ailesinin yaşadığı Avşa Adasına giden Erdek'teki son feribota yetişemeyince, duyarlılık göstererek sevgili Alican'ı Avşa'ya ulaştıran değerli Sahil Güvenlik Personelimizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.