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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Alıcı kılığında 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alıcı kılığında 5 milyon liralık vurgun yaptılar
İkinci el elektronik eşyasını internetten satmak isteyen onlarca kişiyi dolandıran ve gasp ettikleri malları da kiralık kuryelerle taşıtan çete operasyonla yakalandı. İstanbul'da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen 100'den fazla kişi, alıcı gibi mesaj atan kişilerle anlaşıp 'Bilgisayarınızı çiçekçiye bırakın, parayı kuyumcudan alacaksınız' gibi direktifler ile eşyalarını söylenen yere bırakıp paralarını almak için yine söylenen yerlere gitti. Ancak adreslerin 'sözde' alıcılarla bir ilgisinin olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anlayıp polise başvurdu.

İNTERNETTEN KURYE BULMUŞLAR
Polisin başlattığı incelemede; aralarında kuryelerin de olduğu şüphelilerin, akıl almaz yöntemleri tek tek deşifre edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda da eşyaları yine internetten kiraladıkları kuryelere bin-bin 500 lira para ile taşıttıkları tespit edildi.
Yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik dün 12 adreste eşzamanlı yapılan şafak operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Alıcı kılığında 5 milyon liralık vurgun yaptılar
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