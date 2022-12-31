Alihan’ı arkadaş kurşunu hayattan kopardı! ‘Bir sakatlık çıkmadan tüfeği kenara koyalım’ demiş

Olay, merkez Meram ilçesi Karadiğinderesi Mahallesinde meydana geldi. Arkadaşlar Alihan Kaşıkçı, Adem Gürsel Ertuğrul, R.K. (19), M.M. (17) ve A.M. (20) bağ evinde buluşup, oturmaya başladı. Bir süre sonra Adem Gürsel Ertuğrul evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı. Alihan Kaşıkçı ise iddiaya göre arkadaşına, 'Bir sakatlık çıkmadan tüfeği kenara koyalım' diyerek tüfeği almak istedi. Bu sırada Ertuğrul'un eli tetikte olması nedeniyle tüfek ateş aldı ve Kaşıkçı başından vuruldu. Alihan Kaşıkçı kanlar içerisinde yerde kalırken ihbarla birlikte olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan 4 arkadaştan Adem Gürsel Ertuğrul, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.