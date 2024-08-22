Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi, teşekkür için Büyükelçilikte!

Madagaskar'da yaklaşık 5 yıldır insani yardım faaliyetlerine devam eden Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Temel, geçtiğimiz günlerde Toliara'da gözaltına alınmıştı. Ahmet Temel, başkent Antananarivo'da bulunan Türk Büyükelçiliği'nin sürecin hukuki zeminde ilerlemesi adına yerel makamlarla yaptığı girişimleri neticesinde önce savcılığa çıkarılarak ifade verdi. Karşı tarafın da iddialarının dinlenilmesinin ardından Temel, serbest bırakıldı.

Ahmet Temel, serbest bırakılışının ardından, gözaltında geçen 56 saat boyunca kendisi için ilk andan itibaren yoğun diplomasi faaliyetleri yürüten Türkiye Cumhuriyeti Antananarivo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Temel, Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu'ya ve Ateşe Furkan Bilkay'a verdikleri kıymetli destekten ötürü çiçek hediye etti.





"Yaptıklarınız belli ki amacına ulaşmış, halk sizi unutmadı"

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu, "Sizleri bugün büyükelçiliğimizde, evinizde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Büyükelçi Çubukçu, Temel'e hitaben şöyle konuştu:

"Sürecin iyi bir şekilde sonuçlanmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte tabi sadece Büyükelçiliğimiz değil, Madagaskar Dışişleri Bakanı Sayın Rasata Rafaravavitafika'nın da çok katkısı oldu. Sizin durumunuzu bizzat takip etti. Yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Kendisine de bu vesileye buradan da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabi yerel halkın da desteği oldu. Yardım faaliyetinde bulunan bir derneğin başındasınız. Yaptıklarınız Toliara'da belli ki amacına ulaşmış, hayırlı işler yapıyorsunuz. Halkın desteği de size baya bir katkıda bulundu. Sizi bugün burada ağırlıyor olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok çok geçmiş olsun."





"Büyükelçimiz bizzat ilgilendi"

Ahmet Temel de, "Yardım faaliyetleri esnasında sıkıntılı günler yaşadık. Bu süreçte büyükelçimizin bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gece 23:00'da şahsen kendisi arayıp bu işle bizzat ilgilendi. Bütün süreç boyunca yanımızdaydı. Verdiği bütün destekler için teşekkür ediyoruz kendisine" ifadelerini kullandı.





Ne olmuştu?

Gönüllü Vesileler Derneği, başkente yaklaşık 900 km. uzaklıktaki Toliara'da 6 kişilik bir insani yardım gönüllüsüyle birlikte bir dizi insani yardım çalışması yürüttüğü esnada haksız bir engellemeyle karşı karşıya kalmıştı.





Dernek Başkanı Ahmet Temel, Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan işbirliği neticesinde Toliara'da öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirdiği esnada savcılık emriyle karakola davet edilmişti. İfadesini vermiş olmasına rağmen Temel, 48 saat boyunca serbest bırakılmamıştı. Ahmet Temel, uygunsuz şartlarda 2 gecesini karakolda geçirmek durumunda kalmıştı. Bölgedeki insani yardım alan mağdurlar ise karakol önünde nöbete gelmişti. Ardından Türk Büyükelçiliği'nin diplomasi trafiği başlamıştı.





Mağdurlar bayram etti

Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel'in serbest bırakılışının ardından mağdurlar da adeta bayram etti. Derneğin bölgedeki insani yardım faaliyetleri, yeniden hız kesmeden sürüyor.