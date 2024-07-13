Alina’dan Merih’e tam destek

Paris'te, modellik ve oyunculuk yapan Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Alina Muradov (18), Antalya'da katıldığı güzellik yarışmasında, 'bozkurt işareti' yaparak, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı protesto etti. Alina, Merih'e verilen cezadan sonra protesto amacıyla Paris'teki tüm güzellik yarışması ve moda tanıtım tekliflerini geri çevirdiğini, Türkiye'ye gelip güzellik yarışmasına katıldığını söyledi.

Paris'te ünlü isimlerden eğitim alan ve kariyerinin henüz başında çok sayıda organizasyondan mankenlik ve oyunculuk teklifi aldığını söyleyen Alina Muradov, Antalya'da Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'na katılıp elemeleri geçti. Alina Muradov, Türk dizilerinin dünyanın her yerinde satın alındığını da belirterek sektörüne olan hayranlığını dile getirdi.

Bir gün Türk dizilerinde oynamayı hayal ettiğini ifade eden Alina Muradov, bu konuda kendisine çok güvendiğini de belirtti. Alina, Miss Mediterranean'ın 23 yıldır Antalya'da yapıldığını, ancak dünyanın her yerinden yarışmacıların katıldığını seçkin bir organizasyon olduğunu ifade etti. 5 dil bilen Alina Muradov, sosyal medya sayfalarında 'bozkurt' işareti yaparak aldığı kararın arkasında olduğunu sözlerine ekledi.