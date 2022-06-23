Alışveriş merkezinde korkutan yangın

Yangın, İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede 03.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin çatısına sıçradı.
KAFEDE VE ÇATIDA HASAR OLUŞTU
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürülen yangının ardından olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yapıldı.
Yangında ölen veya yaralanan kimse olmazken kafede ve alışveriş merkezinin çatısında hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.