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Giriş Tarihi: 23.6.2022 03:57

Alışveriş merkezinde korkutan yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Alışveriş merkezinde korkutan yangın

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede başlayan yangın alışveriş merkezinin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede 03.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin çatısına sıçradı.

KAFEDE VE ÇATIDA HASAR OLUŞTU

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürülen yangının ardından olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangında ölen veya yaralanan kimse olmazken kafede ve alışveriş merkezinin çatısında hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Alışveriş merkezinde korkutan yangın
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