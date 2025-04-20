Alışveriş sırasında kanlı infaz

Merkez Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesi'nde alışveriş yapmak için pastaneye giren Ramazan Toprak'ı takip eden husumetlisi G.A, Toprak'ı kurşun yağmuruna tuttu. Ramazan Toprak vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, G.A ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112. ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Toprak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan ve daha sonra entübe edilen Ramazan Toprak, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı G.A. olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olurken Ramazan Toprak'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.