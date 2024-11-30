Alışveriş tutkusu gerçek dünyadan koparıyor

Alışveriş bağımlılığı veya tıptaki adı ile "Onyomani" zararsız gibi görünen fakat uzun vadede kişinin aile ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen son dönemin önde gelen bağımlılıklardan biri. Psikolog Hande Nacar Baş, "Bu bağımlılıkta kişi, taşıyamadığı birtakım duygu ve düşünceleri ile yüzleşmemek adına yaşadığı olumsuzlukları yok saymak isteyebilir. Genellikle yok sayılan bütün duygu, düşünce ve arzular aslında yok olmaz ve kişide bazı patolojiler yaratır. Kişinin kendi ile sağlıklı iletişim kuramadığı noktada bağımlılıklara yatkınlık da kaçınılmaz olur" şeklinde konuştu. Alışveriş yaparken serotonin hormonunda anlık bir artış yaşandığını söyleyen Baş, "Yaşanan bu anlık mutluluk hali, kişinin yeniden o mutluluğa ihtiyaç duyduğu anlarda alışveriş yapmasına sebep olabilir" değerlendirmesinde bulundu.