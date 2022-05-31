Alışveriş tutkusu hayatını kararttı! İlginç savunma: Hepsi benim sandım



"İŞ YERİNİ VE BANKAYI KENDİMİN SANDIM"

Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Filiz Akkuş, gerçekte böyle bir hata yapacak insan olmadığın savundu. Her şeyin doktora gitmesiyle başladığını anlatan Akkuş, "Hastaneye gittim, kahvaltımı yaptım ve doktor bana ilaç verdi, içtim. Bu ilacı içtikten sonra dünyayı tozpembe gördüm ve kendimi kaybettim. Bir mağazaya gittim, gerekli gereksiz bir sürü şey aldım. Bedava gördüm çünkü bunları. Sonra eve kağıtlar geldi, ardından da icralık oldum. Bu borçtan kurtulmak için yardıma ihtiyacım vardı. Önüme gelene hiç bakmadım. Bir banka bana kredi verdi 19 bin TL ve buna ihtiyacım vardı aldım. Bu parayla da kendime buzdolabı ve oğlum beyaz eti çok sevdiği için kıyma makinesi aldım.