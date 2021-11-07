Alışveriş yapanların cüzdanlarını çalıyordu: Suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; Fatih'te bir yankesicilik şüphelisini fiziki olarak takibe aldı. Bir alışveriş merkezine giren ve bir giyim mağazasında alışveriş yapan Gana uyruklu B.N.'nin (25) çantasından cüzdanını çalan Cezayir uyruklu yankesici F.M. (31) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İçerisinde 100 Euro, 12 bin 731 Dolar ve 865 Türk Lirası bulunduğu belirlenen cüzdan içerisindeki paralarla birlikte sahibine teslim edildi.

Yabancı uyruklu hırsız turistin cüzdanını böyle çaldı | Video

BEŞ DOSYADAN DAHA ARANIYOR

Şüphelinin 2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Fatih İlçeleri'nde meydana gelen beş farklı "Yankesicilik" ve "Açıktan Hırsızlık" olayının faili olarak arandığı ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" ve "Yankesicilik" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli F.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.