Alkazar Sineması önünde sanat kuyruğu!

İstanbul Beyoğlu'nda 10 yıl aradan sonra "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin son gününde TC. Kültür ve Turizm bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımlarıyla kapılarını yeniden kapılarını açan Alkazar Sineması "HOPE Alkazar" ile, gençliği spor, kültür ve sanat ekseninde harekete çağırdı. . Bu çağrıya kulak veren insanlar akın akın Hope Alkazar'a koştu. Haftasonu nedeniyle Hope Alkazar önünde uzun kuyruklar oluştu.
Hope Alkazar'da Dijital sanatın alışılmışa meydan okuyan isimlerinden Refik Anadol, ilkleri denediği "Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalasyonu ile, yerini aldı. Esra Gülmen gibi genç sanatçı ve tasarımcılar ile Cedi Osman gibi spor dünyasının starları bu topluluğun parçası olarak öne çıktı.
Zihinlerdeki bariyerleri aşıp zirveye tırmanan Nike sporcuları geleceğin atletlerine ilham verecek atölyeler düzenlerken DansFabrika, Cihangir Yoga, SosyalBen, Onaranlar Kulübü gibi yenilikçi ve cesur ekiplerin etkinlikleri, yine bu çatı altında gerçekleştirildi. Sanat etkinlikleri ile beceri atölyelerinin yer aldığı Alkazar Sineması haftasonu ziyaretçi akınına uğradı. Salona rezervasyonlu olarak insanların alınmasından dolayı İstiklal Caddesi üzerinde uzun kuyruklar oluştu.
Kültür ve sanatın merkezi olan Alkazar Sinamasının yeni yüzüyle hizmete girmesi ile 30 yıl önceki Beyoğluna döndüklerini belirten Beyoğlu Güzelleştirme Derneği Başkanı ve Hışım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Hışım, " Alkazar sineması yıllar sonra Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında TC. Kültür ve Turizm bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımlarıyla kapılarını yeniden açtı. Alkazar Sineması Nike'ın destekleriyle hayata geçirilen "HOPE Alkazar" ile, gençliği spor, kültür ve sanat ekseninde harekete çağırdı.
Gençler de bu çağrıya uyarak akın akın Alkazar Sinamasına gelmeye başladılar. Binanın dışında uzun kuyruklar oluştu. Bu Beyoğlu için çok güzel bir görüntü. Beyoğlu İstiklal Caddesi 30 yıl önceki görüntüsüne kavuştu. Kültür ve sanat için bu kadar uzun kuyrukların olması Beyoğlu'nun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Beyoğlu'nu canlandırmak ve eski güzel günlerine döndürmek için daha çok çalışacağız" dedi.