Alkazar Sineması önünde sanat kuyruğu!

Kültür ve sanatın merkezi olan Alkazar Sinamasının yeni yüzüyle hizmete girmesi ile 30 yıl önceki Beyoğluna döndüklerini belirten Beyoğlu Güzelleştirme Derneği Başkanı ve Hışım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Hışım, " Alkazar sineması yıllar sonra Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında TC. Kültür ve Turizm bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımlarıyla kapılarını yeniden açtı. Alkazar Sineması Nike'ın destekleriyle hayata geçirilen "HOPE Alkazar" ile, gençliği spor, kültür ve sanat ekseninde harekete çağırdı.

Gençler de bu çağrıya uyarak akın akın Alkazar Sinamasına gelmeye başladılar. Binanın dışında uzun kuyruklar oluştu. Bu Beyoğlu için çok güzel bir görüntü. Beyoğlu İstiklal Caddesi 30 yıl önceki görüntüsüne kavuştu. Kültür ve sanat için bu kadar uzun kuyrukların olması Beyoğlu'nun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Beyoğlu'nu canlandırmak ve eski güzel günlerine döndürmek için daha çok çalışacağız" dedi.