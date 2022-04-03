Alkışlar Büşra’ya

Doğuştan sol kolu dirsek altından olmayan Büşra, Kayserili Pişginel ailesinin 3 kızından en küçüğü. İlk, orta ve liseyi başarılı şekilde bitiren Büşra, lise sonrası çocukluk hayalı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'ne başladı. 4 yılda başarıları ile herkesin takdiri kazandı. Mezun olmak için gün sayıyor.





HOCASI PROTEZ KOL YAPTI

Büşra Pişginel'in fakültedeki başarısı başta hocaları herkesi büyüledi. Hocası Işık Aslıhan başarılarından dolayı ona bir protez kol yaptı. Büşra, heykel yaparken hocasının yaptığı protez kolu kullanarak inanılmaz sanat eserleri ortaya çıkardı. Protez kolun kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Büşra, "Protez kol ile istediğim sanat eserini yapabiliyorum. Ttelleri tutarken diğer elimle de kaynak yapıyorum. Benim için inanılmaz kolaylık. Hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büşra'nın hocası Işık Aslıhan ise, "Öğrencimizin inanılmaz başaralı. Onun için ne yapsak az" diye konuştu.





HOCA OLMAK İSTİYOR

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini başarı ile bitirmesine günler kalan Büşra, hoca olarak hayatına devam etmek istediğini söyledi. Spor ve okul hayatında yapamaz denilen her şeyi yaptığını da belirten Büşra, "Üniversite sonrası eğitimci olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Kendim gibi başarılı öğrenciler yetiştirmek istiyorum" dedi.





TEK KOLLA MÜCİZE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Büşra Pişginnel, tek kolu olmasına rağmen bunu hiç dert etmiyor. Tek eli ile tellere şekil verip onlara sanat şaheserine dönüştürüyor. Bu eserler ile harikalar yaratıyor. Heykelleri dünyanın dört bir yanından sanatseverleri tarafından beğeniliyor. Diyaloj adı verdiği heykellerine kendi ruhunu katan Büşra'nın tek hedefi ise öğretmen olmak.





TEKVANDODA DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

Sanatın yanında da sporda da kendinden söz ettiren Büşra Pişginnel liseden sonra para tekvandoya başlamış. Kısa sürede milli takıma yükselen Büşra 26 Eylül 2019 tarihinde Ankara 'da Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Antalya Belek'te düzenlenen dünya şampiyonasında ise dünya üçüncüsü gelerek brons madalyanın sahibi oldu. Büşra'nnı para tekvandoda da 2021 yılında madalya sahibi oldu. Şimdi tek isteği ise şampiyonu olmak.