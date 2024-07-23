Alkışlar Hacı amcaya! Evinin önüne park edilen kepçeyi kirli diye yıkadı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri merkeze bağlı Yalnız köyünde çalışmaya gitti. Ancak akşam mesai bitince ekipler iş makinelerini park ederek merkeze döndü. Ekipte göre yapan kepçe operatörü ise kepçeyi Hacı Ednan'ın evinin önüne park etti. Hacı amca, kepçeyi kirli görünce temizlemeye karar verdi.

"DEVLETİN KEPÇESİ KİRLİ KALMASIN"

"Devletin kepçesi kirli kalmasın" diyerek eline fırçayı alan Hacı Ednan, kepçeyi yıkayarak pırıl pırıl yaptı. Ertesi gün mesaiye gelen özel idare ekipleri, kepçeyi yıkanmış halde görünce şaşkınlık yaşardı. Kepçenin nasıl temizlendiği ise mahalle sakinlerinin sosyal medyaya yüklediği görüntü ile ortaya çıktı. Hacı Ednan'ın kepçeyi temizlediği videoya çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

VALİ TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medyada viral olan Hacı Ednan'ın duyarlı davranışının videosuna Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'da diyarsız kalmadı. Vali Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Değerli hemşehrime çok teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet edecek olmakla ne kadar bahtiyar olduğumu anlatamam. Hacı Ednan beyi ilk fırsatta ziyaret edecek ve duyarlılığına teşekkür edeceğim. Teşekkürler" dedi.

