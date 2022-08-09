Alkışlar Veteriner Soner’e! Toprağı tırnaklarıyla kazıyarak 7 yavru köpeği kurtardı

ANNE VE 7 YAVRUSUN CANLI ÇIKARDI

Göçen toprağın altında kalan anne köpek ile 7 yavrusunu canlı olarak çıkarmayı başaran Veteriner Soner Büyümez, bir yavrunun ise ölüsünü buldu. Yavru köpeklerin canlı olarak çıktığı andaki sevinci arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen Soner Büyümez, son yavru köpeği ise toprak altında ölü olarak çıkardı.