Alkol aldı hasta muayene etti iddiası

İstanbul'da bulunan bir hastanede dahiliye doktoru olarak çalışan Dr. Yurdaer Ö.'nün öğlen aralarında alkol alarak hastalarını muayene ettiği ortaya çıktı.İddialara göre 1 Haziran'da hastanede görevli bir doktor öğle molasında arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıktı. Doktor ve arkadaşları, gittikleri restoranda aynı hastanede görevli meslektaşları iç hastalıkları uzmanı Yurdaer Ö.'yü yemekte alkol alırken gördü. Meslektaşının izinli olduğunu düşünen doktor, hastaneye döndüğünde Yurdaer Ö.'nün hasta muayene ettiğini görünce şoke oldu.Durumu hastane yetkililerine ihbar eden doktor, söz konusu meslektaşının mesai bitimine kadar hasta baktığını belirtirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da giderek suç duyurusunda bulundu. Duyarlı doktor tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda yaşanan skandal olay şu şekilde anlatıldı: "1 Haziran tarihinde 11.30-13.30 saatleri arasında öğlen arasına çıktığımda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı Yurdaer Ö.'nün alkol aldığını gördüm. Meslektaşımın izinli olduğunu düşündüm ancak ara bitiminde hastanede hasta muayene ettiğini gördüm. Durumu araştırmam sırasında birtakım hastaların doktorun alkollü olduğunu bildiğini öğrendim."Doktor ifadesinin devamında bir kamu görevlisinin görevi başında alkol alarak hasta muayene etmesinde hem meslektaşı hem de bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu bu nedenle şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık şikayet sonrası doktor Yurdaer Ç., hakkında soruşturma başlattı.