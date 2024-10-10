Haberler Yaşam Haberleri ‘Alkol almadım, kolonya sürdüm’ diyen sürücü yeniden yargılanacak
Giriş Tarihi: 10.10.2024

‘Alkol almadım, kolonya sürdüm’ diyen sürücü yeniden yargılanacak

Ali OKTAY Ali OKTAY
‘Alkol almadım, kolonya sürdüm’ diyen sürücü yeniden yargılanacak
Mardin'de servis şoförü Mahmut D.'nin pandemi dönemindeki alkol muayenesiyle ilgili dava yeniden görülecek. Bir düğün dönüşü kontrolünde, 0.34 promil alkollü çıktığı için ehliyetine el konulan ve ceza kesilen Mahmut D., pandemi nedeniyle düğünde yüzüne bol miktarda kolonya sürdüğünü belirterek sonuca itiraz etti. Hastaneden "alkol sınırının altında" olduğuna dair rapor alan Mahmut D., yerel mahkemenin ret kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AYM, Mahmut B.'nin gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği için yargılamanın tekrarına hükmetti.
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‘Alkol almadım, kolonya sürdüm’ diyen sürücü yeniden yargılanacak
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