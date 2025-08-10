Alkol masasındaki tartışma cinayetle bitti

Antalya'da yaşayan tekstilci Emir Batuhan Çelik (25), önceki gece 3 arkadaşı ile birlikte Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alana giderek alkol almaya başladı. Gece yarısında ise Çelik, telefonda konuştuğu H.T. (29) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra motosikletle olay yerine gelen H.T. ile Çelik arasında bu kez yüz yüze başlayan tartışma arbedeye dönüştü. H.T., bu sırada yanında getirdiği tabancayla ateş açıp motosikletiyle kaçtı.Kurşunların hedefi olan Emir Batuhan Çelik ve yanında bulunan arkadaşlarından Halil İbrahim Akkaş (25) yaralandı. Diğer iki arkadaşı ise karanlıktan yararlanarak kaçtı. İki yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Başına 2 mermi isabet eden ve ameliyata alınan Emir Batuhan Çelik, sabaha karşı hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan Halil İbrahim Akkaş'ın ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede 7 kovan ve 3 fişek bulundu.Plaka tanıma sisteminden Muğla'ya kaçtığı belirlenen H.T., sabaha karşı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., ilk ifadesinde kuryelik yaptığını, Emir Batuhan Çelik ile Halil İbrahim Akkaş'ın her gördükleri yerde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen H.T. hâkimlikçe tutuklandı.