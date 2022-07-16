Alkol, sapkın ilişki! Esenler'de şantaj cinayeti: Bıçaklayarak öldürdü "Üzerini battaniye ile örttüm" dedi

Erkutay D.'nin "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım" dediği öğrenildi. Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Şeyhmus S.'nin boyun bölgesinde 2 adet ve sol kolunda 1 adet olmak üzere toplam 3 adet derin bıçak girişi olduğu tespit edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.