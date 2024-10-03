Alkol tüketimi 6 kanser türünü tetikliyor

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan yeni bir rapor, alkolün kansere yol açabilecek önemli bir etken olduğunu gözler önüne seriyor. Rapora göre, alkol tüketimi baş-boyun, yemek borusu, karaciğer, meme, kolon ve mide kanseri olmak üzere altı önemli kanser türüyle bağlantılı. 2019 yılında Batı ülkelerinde her 20 kanser teşhisinden biri alkol tüketimine bağlanırken, bu oranın zamanla arttığı belirtiliyor. Alkol ve kanser riski arasındaki ilişki, genellikle "doz-tepki" modeli ile açıklanıyor. Yani, alkol tüketimi arttıkça kanser riski de artıyor.