Alkol ve kolonyayı birlikte içen kadın öldü

İzmir'in Urla ilçesi Sıra Mahallesi Nergiz Sokak'taki 24 Ağustos Çarşamba günü ailesi ile birlikte yaşayan 50 yaşındaki Arife Aydın'ı odada hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri talihsiz kadına müdahale etti. Yapılan kontrollerde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arife Aydın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Aydın'a yapılacak otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Arife Aydın'ın evde alkol ve kolonyayı birlikte içtiği, bu nedenle fenalaşarak yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edildi.