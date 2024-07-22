Alkolden ehliyetine el konulan sürücü akıllanmadı... Hem alkollü hem ehliyetsiz kazaya karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarında otomobili ile ilerleyen 18 yaşındaki Yusuf K, ara sokaktan aniden çıkan Emre C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından bölgeye gelen trafik ekipleri sürücülere alkol testi yaptı.

Emre C 2.7 promil alkollü çıktı. Aynı sürücüye 4 ay önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ekipler Emre C'ye alkollü araç kullanmaktan 6 Bin 439 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 12 Bin 977 TL cezai işlem uygulandı.