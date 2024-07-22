Haberler Yaşam Haberleri Alkolden ehliyetine el konulan sürücü akıllanmadı... Hem alkollü hem ehliyetsiz kazaya karıştı
Giriş Tarihi: 22.7.2024 10:18 Son Güncelleme: 22.7.2024 10:46

Alkolden ehliyetine el konulan sürücü akıllanmadı... Hem alkollü hem ehliyetsiz kazaya karıştı

Bursa'da 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ceza yiyen ve ehliyetine el konulan 32 yaşındaki Emre C, yine alkollü ve bu kez ehliyetsiz bir şekilde direksiyona oturdu. Çok geçmeden kazaya karışan Emre C’ye yaklaşık 20 Bin TL ceza kesildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Alkolden ehliyetine el konulan sürücü akıllanmadı... Hem alkollü hem ehliyetsiz kazaya karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarında otomobili ile ilerleyen 18 yaşındaki Yusuf K, ara sokaktan aniden çıkan Emre C. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından bölgeye gelen trafik ekipleri sürücülere alkol testi yaptı.

Emre C 2.7 promil alkollü çıktı. Aynı sürücüye 4 ay önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ekipler Emre C'ye alkollü araç kullanmaktan 6 Bin 439 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 12 Bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

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Alkolden ehliyetine el konulan sürücü akıllanmadı... Hem alkollü hem ehliyetsiz kazaya karıştı
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