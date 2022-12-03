Alkolden sızdı 3 saatte zor uyandırıldı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi, bir olmaya giderken Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilden şüphelendi. Otomobili inceleyen ekip içerisinde bir kişinin uyuduğunu gördü. Bir türlü uyanmayan kişinin E.D olduğu anlaşıldı. Bir şişe içki içtiği anlaşılan E.D'nin sızdı belirlendi. 3 saat boyunca uyandırılamayan E.D için olay yerine 112 Acil Servis ekibi çağrıldı. Saatler sonra uyandırılan E.D, polis memuruna "Lütfen beni Kayseri'ye götürür münüz?" dedi.

Polisin "Burası zaten Kayseri demesi üzerine "Demek Kayseri'ye geldik" diyen E.D aracından indi. Ayakta durmakta güçlük çeken E.D'nin kardeşine ulaşan polis, gelip ağabeyini almasını istedi. Olay yerine gelen kardeşi E.D'yi alarak evine götürdü. Polisin dikkati alkollü E.D'yi donmaktan kurtardı.