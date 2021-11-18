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Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:49

Alkolllü sürücü, uygulamadan kaçarken motosikletle polise çarptı

DHA
Alkolllü sürücü, uygulamadan kaçarken motosikletle polise çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletle polise çarpan sürücü yere düştü. Kazada polis ile birlikte hafif şekilde yaralanan sürücü 2.33 promil alkollü çıktı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisleri uygulamasında Alsancak'tan Konak'a giden B.S. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.S. uygulama noktasından kaçmaya çalışırken motosikletinin polise çarpması sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada polis memuru ile B.S. hafif şekilde yaralandı. B.S. bir süre de polislere kimlik göstermemek için direndi. Karakola götürülen B.S.'nin kimliği tespit edilirken, yapılan alkol kontrolünde ise 2.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası kesildi.

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Alkolllü sürücü, uygulamadan kaçarken motosikletle polise çarptı
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