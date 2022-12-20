Alkollü araç kullanan oğlunu polisin elinden kaçırmak istedi

Olay Karabük eski Balıkpazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Balık Pazarı Kavşağı'nda F.C.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarda bulunan demir korkuluklara çarptı. Olayı gören diğer sürücüler Emniyet ve 112 ekiplerine haber verdiler.

Şahıs olay yerine gelen 112 birimlerine zorluk çıkararak, tedaviyi kabul etmeyerek ambulansa binmek istemedi. O esnada babası S.Ç. olay yerinde bulunan emniyet birimlerine zorluk çıkartıp oyalarken, oğlu olay yerinden kaçtı. Şahıs, polislerin kısa bir kovalamacı sonucu kent meydanında yakalanırken, polislere mukavemette bulundu. F.Ç.'nin yapılan alkol kontrolünde 1.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ve babası gözetim altına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, sürücü F.Ç ye alkollü araç kullanmaktan bin 832 TL para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu.