Haberler Yaşam Haberleri Alkollü araç kullanan oğlunu polisin elinden kaçırmak istedi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 22:25 Son Güncelleme: 20.12.2022 22:42

Alkollü araç kullanan oğlunu polisin elinden kaçırmak istedi

Karabük'te baba, alkollü olarak araç kullanan oğlunu polislere zorluk çıkartarak kaçırmak istedi. Kaçan sürücü polisin kısa kovalamacası sonucu yakalanırken sürücü, polisin yaptığı kontrolde yapılan 1.57 promil alkollü çıktı.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Alkollü araç kullanan oğlunu polisin elinden kaçırmak istedi

Olay Karabük eski Balıkpazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Balık Pazarı Kavşağı'nda F.C.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarda bulunan demir korkuluklara çarptı. Olayı gören diğer sürücüler Emniyet ve 112 ekiplerine haber verdiler.

Şahıs olay yerine gelen 112 birimlerine zorluk çıkararak, tedaviyi kabul etmeyerek ambulansa binmek istemedi. O esnada babası S.Ç. olay yerinde bulunan emniyet birimlerine zorluk çıkartıp oyalarken, oğlu olay yerinden kaçtı. Şahıs, polislerin kısa bir kovalamacı sonucu kent meydanında yakalanırken, polislere mukavemette bulundu. F.Ç.'nin yapılan alkol kontrolünde 1.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ve babası gözetim altına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, sürücü F.Ç ye alkollü araç kullanmaktan bin 832 TL para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu.

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Alkollü araç kullanan oğlunu polisin elinden kaçırmak istedi
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