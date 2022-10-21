Alkollü araç kullanırken kaldırıma çarptı, polis memurlarına ağladı

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Polis ekiplerince önce teselli edilen, sonra da alkolmetreye üflemesi için uzun süre dil dökülen sürücü alkolmetreye üflememesi üzerine ret çıktısı alınarak alkol muayenesi için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Araç polis ekiplerince trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.