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Giriş Tarihi: 22.11.2021 17:24 Son Güncelleme: 22.11.2021 17:30

Alkollü aracın çarparak öldürdüğü iki genç son yolculuğuna uğurlandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alkollü aracın çarparak öldürdüğü iki genç son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Alanya İlçesinde otomobilin çarptığı iki bisiklet sürücüleri Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er'in cenazeleri Oba Hacı Baba Mezarlığında gözyaşları arasında defnedilirken, Faruk Tufan Tutar'ın tabutu Kuzey tarafına, Yusuf Er'in tabutu ise Güney tarafından defnedilirken Yusuf Er ise 15 gün önce ölen 52 yaşındaki taksici babası Mustafa Er'in yanına defnedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bisiklet sürücüleri Faruk Tufan Tutar (25) ile arkadaşı Yunus Er (25) hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü O.G. (38), jandarma tarafından kıs kıvrak yakalandı. İki bisikletçiden geriye kazadan önce çektirdikleri selfieleri kaldı. Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. O.G. yönetimindeki otomobil, bisikletle Manavgat'tan Alanya'ya giden Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er'e arkadan çarptı.

OLAY YERİDNEN KAÇTI
Bisiklet le Alanya merkeze giden gençler Tutar ve Er savrulup metrelerce sürüklenirken, sürücü O.G. otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Tutar ile Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Tutar ile Er'in cenazeleri Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü O.G, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O.G'nin 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Tutar ve Yunus Er'in kazadan saatler önce Manavgat'ta birlikte çekildiği selfie fotoğrafına, "'Geliyor gelmekte olan' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü. İki arkadaşın ölümü turistlik ilçede üzüntü yarattı.

ARKADAŞLIKLARI MEZARLIKTA AYRILDI

Alanya'nın Hacı Baba Mezarlığınıa götürülen iki arkadaşlarının tabutları önce Faruk Tufan Tutar'ın cenaze namazı kılındı, ikinci cenaze namazı Yunus Er'in kılındı. cenazaye çok sayıda vatandaş katılırken. Tutar ve Er'in aileleri mezarlıkta gözyaşlarına hakim olamadılar.

İki arkadaşın cenaze namazı kılındıktan sonra Faruk Tufan Tutar Güney tarafında defnedilirken,Kuzey tarafına ise Yusuf Er defnedilirken. 15 önce ölen 52 yaşındaki taksici babası Mustafa Er'in yanındaki mezarlığa defnedilirken göz yaşları içinde Annesi ve kızkardeşi tarafından kürekle toprak atıldı.

Faruk Tufan Tutar ve Yusuf Er cenazeleri defnedildikten sonra kuran okundu.

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Alkollü aracın çarparak öldürdüğü iki genç son yolculuğuna uğurlandı
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