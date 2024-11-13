Alkollü direksiyona geçti Hasret’i öldürdü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Yüksekokulu öğrencileri Hasret Akbaş (21), Fatma Sude Uran (19) ve İrem Musluk (18), önceki akşam okul arkadaşları Mustafa Kıllar'ın (21) kullandığı hafif ticari araçla gezmeye çıktı. Ancak Yamadı Köyü mevkiinde kontrolden çıkan araç takla attı.Sürücü Mustafa Kıllar (21) ile Fatma Sude Uran (19) ve İrem Musluk'un (18) yaralı kurtulduğu kazada, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Hasret Akbaş (21) hayatını kaybetti. Fatma Sude Uran'ın ise hayatı tehlikeyi atlatamadığı, sürücü Mustafa Kıllar'ın 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi.Konya'da, merkez Selçuklu ilçesindeki Veysel Karani Caddesi üzerinde Gamze Erdem'in kullandığı otomobil, bir eczaneye çarptı. Erdem'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan Günay Kandemir (44) ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gamze Erdem'in bir kızı olduğu öğrenildi.Sakarya, Adana ve Kütahya'daki kazalarda da 3 kişi öldü.