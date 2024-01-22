Alkollü, ehliyetsiz ve ölümcül

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda önceki gün meydana gelen cinayet gibi kazada yaralanan 3 gençten 2'si hayatını kaybetti. Emniyet şeridindeki otomobile çarpıp kaçan lüks cipin sürücüsü, polis tarafından lüks rezidansta kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan korkunç kaza, önceki sabah 04.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde yaşandı. Hakan Yağcı (20) ile kuzeni Haluk Şengül (22) uzun süredir görüşmüyordu. İki kuzen, yanlarına arkadaşları Samet Çağıl'ı da (32) alarak akşam yemeği yedi. Tuzla Tersanesi'nde tornacılık yapan 3 genci taşıyan otomobil dönüş yolunda arıza yapınca emniyet şeridine çekildi. Tam o sırada arkadan gelen lüks cip, park halindeki otomobile son sürat çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yağcı, Şengül ve Çağıl ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan gençlerden Hakan Yağcı ile Samet Çağıl öldü, Haluk Şengül ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazanın ardından alkollü sürücü Engin E. (36), yanında bulunan arkadaşı Ümit Y.'yi ve aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Soruşturma başlatan polis, kimliğini tespit ettiği Engin E.'ye ulaştı ve teslim olmasını istedi. Polis ekipleri, uzun süre geçmesine rağmen teslim olmaması üzerine dün akşam saatlerinde Üsküdar'daki lüks bir rezidansa giderek burada yaşayan Engin E.'yi gözaltına aldı. Engin E.'nin adresinde 1 adet tabanca, 9 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi. 6 suçtan kaydı olduğu tespit edilen Engin E.'nin bir süre önce ehliyetine de el konulduğu olduğu ortaya çıktı.Engin E.'nin, Güneydoğulu bir aşiretin mensubu olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Hakan Yağcı ile Samet Çağıl için dün cenaze namazı kılındı. Hakan Yağcı, Pendik Esenyalı Camii'nde, Samet Çağıl ise Kocaeli'ne bağlı Çayırova'da kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. SABAH'a konuşan avukat Emre Tepe, "Görüntülerden de anlaşılacağı üzere çarpan kişi boş yolda emniyet şeridinde duraklamış olan müvekkillerimin aracına kastedercesine çarparak kaçmıştır. Olayın bir trafik kazası olmadığını, bir kasten öldürme suçu olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde karakol ve savcılık ifadelerimizi verdik. Bu kişinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğiz" dedi.