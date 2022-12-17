Alkollü eş 6 aylık bebeğinin annesini bıçakla balkonda rehin aldı

İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen M.K., ailevi sorunları nedeniyle eşi K.K.'yi balkonda bıçakla rehin aldı.

Olayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, elinde bıçak bulunan M.K.'yi iknaya çalıştı. Bir süre balkonda duran M.K., daha sonra eşi K.K.'yi içeri götürdü. Arada dışarı çıkan M.K., çevredekilere de tepki gösterdi. Polisin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarıyla ikna olan M.K., eşini serbest bıraktı. K.K., yakınları ve sağlıkçılar tarafından ambulansa bindirildi.

M.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay sonrasında M.K. ve K.K.'nin 6 aylık bebeklerini de yakınları aldı.