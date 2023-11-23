Alkollü kavga 2 can aldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Şeref Aslantaş (19), önceki gece mahalle arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör'ü (19), Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na çağırdı. Buradaki Gençlik Köprüsü üzerinde içki içmeye başlayan 3 arkadaştan Aslantaş ve Güngör arasında, saat 02.00 sıralarında çıkan küfürlü tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Şeref Aslantaş, üzerinde taşıdığı bıçakla, Eren Güngör'ü göğsünden, kavgayı ayırmaya çalışan Alperen Kayı'yı da karnından bıçakladı. Zanlı kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.