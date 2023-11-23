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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Alkollü kavga 2 can aldı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Alkollü kavga 2 can aldı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Şeref Aslantaş (19), önceki gece mahalle arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör'ü (19), Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na çağırdı. Buradaki Gençlik Köprüsü üzerinde içki içmeye başlayan 3 arkadaştan Aslantaş ve Güngör arasında, saat 02.00 sıralarında çıkan küfürlü tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Şeref Aslantaş, üzerinde taşıdığı bıçakla, Eren Güngör'ü göğsünden, kavgayı ayırmaya çalışan Alperen Kayı'yı da karnından bıçakladı. Zanlı kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Alkollü kavga 2 can aldı
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