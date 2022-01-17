Alkollü kavga kanla bitti! Gürcistanlı Georgi öldü

Olay Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1698 Sokak'ta yaşayan Gürcistanlı Georgi Shirulize ile ev arkadaşı arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen kişi 33 yaşındaki Georgi Shirulize'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürcistanlı Georgi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis Georgi Shirulize'yi öldürüp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.