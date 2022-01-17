Haberler Yaşam Haberleri Alkollü kavga kanla bitti! Gürcistanlı Georgi öldü
Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:59 Son Güncelleme: 17.1.2022 17:01

Alkollü kavga kanla bitti! Gürcistanlı Georgi öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Alkollü kavga kanla bitti! Gürcistanlı Georgi öldü

İstanbul Bağcılar'da Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize ile alkollü olduğu öğrenilen ev arkadaşı arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tansiyonun yükselmesiyle bıçakla yaralanan Georgi hayatını kaybetti, saldırgan ise kayıplara karıştı. Polis cinayete ilişkin inceleme başlattı.

Olay Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1698 Sokak'ta yaşayan Gürcistanlı Georgi Shirulize ile ev arkadaşı arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen kişi 33 yaşındaki Georgi Shirulize'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürcistanlı Georgi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis Georgi Shirulize'yi öldürüp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Alkollü kavga kanla bitti! Gürcistanlı Georgi öldü
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