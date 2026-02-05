Alkollü maganda bekçilere silahla saldırdı

İzmir Kemalpaşa'da esnaf olan ve alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç., gece saatlerinde ilçede devriye gezen mahalle bekçilerine silahlı saldırı düzenledi. İ.Ç.'nin silahından çıkan kurşun mahalle bekçisi Ahmet T.'nin cebindeki telefonu delerek bacağına saplandı. İ.Ç. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bekçi Ahmet T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan saldırgan İ.Ç. polis ekipleri tarafından suç aleti silahı ile birlikte gözaltına alındı. Saldırganın bir bekçi ile mahkemelik olduğu öğrenilirken soruşturma başlatıldı.