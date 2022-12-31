Haberler Yaşam Haberleri Alkollü magandalar savcıya trafikte dehşeti yaşattı
Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:00 Son Güncelleme: 31.12.2022 10:48

Alkollü magandalar savcıya trafikte dehşeti yaşattı

Ankara'da alkollü 4 kişi Cumhuriyet Savcısı Etem Gündüz'e kabusu yaşattı. Trafikte 4 kişinin saldırısına uğrayan Gündüz'ün aracının ön camı kırılarak, farı ve kapıları parçalandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Alkollü magandalar savcıya trafikte dehşeti yaşattı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Libya caddesinde 21 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Savcısı Etem Gündüz, aracıyla seyir halindeyken 28 yaşındaki C.Ç. kullandığı doblo araçla selektör yaparak korna çaldı. Araç içinde bulunan C.D., C.Ç., S.A. ve S.D.'nin bağırmaları üzerinde savcı Gündüz, cevap vermeyerek ilerlemeye devam etti. Bu sırada C.Ç. savcının aracını takip ederek arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen şüpheliler savcı Gündüz'ün aracının önünü keserek camlarına vurmaya başladı. Aracın kapılarına ve kaportasına da tekme atarak zarar veren şüpheliler, savcıya küfür ve hakaret etti. Aracından inmeyen Savcı Gündüz, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Gündüz şikayetçi olurken şüpheliler ise gözaltına alındı. İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, alkollü olduklarını, hatırlamadıklarını, sözlü bir tartışma yaşandığını ancak araca zarar vererek hakaret etmediklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., C.Ç., S.A. ve S.D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖÇÜK VE KESİLER TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında C.D., C.Ç., S.A. ve S.D hakkında 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 5'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede yer alan olay ve görgü tespit tutanağında Savcı Gündüz'ün aracının ön camının sağ tarafından darbe alarak parçalanmış olduğu, ön kaput alt kısmında araç ızgarasının muhtelif yerlerinde kırıklar olduğu, sol ön çamurluk kısmında göçük olduğu, sol ön kapı direğinde darbeye bağlı kesi şeklinde göçük olduğu, sağ orta stop farının kırık olduğu, sağ arka çamurluğun muhtelif yerlerinde darbeye bağlı kesi şeklinde göçük olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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Alkollü magandalar savcıya trafikte dehşeti yaşattı
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