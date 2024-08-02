Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti…

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir adrese seyir halindeki bir araçtan ateş açılması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi ve aracın plakası kısa süre içerisinde tespit edildi. Araç sahibi C.F., Büyükçekmece İlçesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçtan ruhsatız silahla ateş açan kişinin R.M. adlı kişi olduğu tespit edildi. R.M. de olayda kullandığı ruhsatsız silahla aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. R.M.'nin, alkolün etkisiyle çevreye rastgele ateş açtığı ve kurşunun söz konusu adrese isabet ettiği belirlendi. C.F. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. R.M. isimli şehir magandası ise "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "İkamet Kurşunlama" suçlarından adliyeye sevk edildi.